В Екатеринбурге локализовали пожар на двух этажах многоэтажки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт — РИА Новости. Пожар на двух этажах из четырех жилого 16-этажного дома в Екатеринбурге локализован, сообщает в четверг ГУ МЧС по Свердловской области.сообщается на сайте регионального главка МЧС.
"Пожар локализован на девятом и 10 этажах. Тушение пожара продолжается на девятом, 10, 14 и 15 этажах", — говорится в сообщении.
"Пожару присвоен повышенный номер сложности "Пожар №3". Группировка сил и средств, задействованная в борьбе с пожаром увеличена и составляет 25 единиц пожарно-спасательной техники и 73 человека личного состава. Для координации действий сил и средств на месте пожара развернут штаб пожаротушения", — отмечается в релизе.
Для эвакуированных жильцов силами администрации развернут пункт временного размещения в Доме культуры "Сортировочный" по улице Саликамская, 4, сообщает ГУМЧС.