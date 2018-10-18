В Екатеринбурге локализовали пожар на двух этажах многоэтажки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт — РИА Новости. Пожар на двух этажах из четырех жилого 16-этажного дома в Екатеринбурге локализован, сообщает в четверг ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил РИА Новости в четверг, что горят четыре этажа дома. Адрес пожара — улица Таежная, 11. Информации о погибших и пострадавших нет. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 78 человек, из них 24 ребенка, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"Пожар локализован на девятом и 10 этажах. Тушение пожара продолжается на девятом, 10, 14 и 15 этажах", — говорится в сообщении.

"Пожару присвоен повышенный номер сложности "Пожар №3". Группировка сил и средств, задействованная в борьбе с пожаром увеличена и составляет 25 единиц пожарно-спасательной техники и 73 человека личного состава. Для координации действий сил и средств на месте пожара развернут штаб пожаротушения", — отмечается в релизе.

Для эвакуированных жильцов силами администрации развернут пункт временного размещения в Доме культуры "Сортировочный" по улице Саликамская, 4, сообщает ГУМЧС.