Суд арестовал двух экс-чиновников Крыма по делу о взятке

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест на два месяца бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшего первого зампреда комитета конкурентной политики Крыма Ярослава Сливку по обвинению во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В отношении Дукорского и также Сливки избрана стража до 16 декабря 2018 года", — сказала она. Дело о получении крымскими чиновниками взятки в особо крупном размере Следственный комитет РФ возбудил во вторник.

В четверг Басманный суд Москвы по ходатайству следствия уже заключил на два месяца под стражу зампредседателя совета министров Крыма Виталия Нахлупина, который, по версии следствия, "систематически получал взятки". Всем троим обвинение предъявлено по части 6 статьи 290 УК РФ.