В Екатеринбурге загорелся 16-этажный жилой дом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Три этажа жилого 16-этажного дома горят в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сегодня поздним вечером в Екатеринбурге произошел один из самых серьезных и страшных пожаров за последнее время. Я такого не припоминаю. ЧП произошло в Железнодорожном районе Екатеринбурга на улице Таежная, 11. Здесь горят сразу несколько этажей жилого 16-этажного дома", — сказал собеседник агентства, уточнив, что эвакуированы около 100 человек.

Изначально горели с 9-го по 11-й этажи, позднее огонь перешел на 12-й этаж.

В тушении задействованы 15 единиц пожарно-спасательной техники и 47 человек личного состава.

Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.

Полиция опрашивает жильцов дома с целью установления причин возгорания.