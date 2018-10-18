Нахлупин заявил в суде, что не намерен скрываться

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Крымский чиновник Виталий Нахлупин, обвиняемый по делу о взятке, заявил, что не намерен скрываться, поскольку объявлен в розыск на Украине за госизмену.

Ранее СК просил суд арестовать Нахлупина по делу о взятке.

"У меня достаточно сложная жизненная проблема, мой ребенок нуждается в диагностировании и наблюдении, именно для этого я переехал в Москву. Он переболел достаточно тяжелым заболеванием… Я объявлен в розыск по статье 111 — госизмена на Украине. Поэтому дальше Крыма я уехать не смогу", — сказал обвиняемый в суде, прося не заключать его под стражу.

Нахлупин подозревается в получении взятки, сообщил ранее зампредседателя совета министров Крыма Игорь Михайличенко. По словам вице-премьера, следственные действия в рамках данного дела проводились в комитете конкурентной политики Республики Крым, в комитете дорожного хозяйства республики, службе капитального строительства Крыма, ГУП РК "Крымгазсети" и ГУП РК "Крымэнерго".

Нахлупин, задержанный правоохранительными органами в Москве, работал в правительстве региона с января 2016 года, курировал реализацию федеральной целевой программы развития Крыма, транспорт, работу госстройнадзора Крыма.