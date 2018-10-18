Летчики упавшего на Кубани Л-39 успели катапультироваться, заявил источник

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Два летчика, по предварительным данным, успели катапультироваться при крушении учебного самолета Л-39 в Краснодарском крае, ведутся их поиски, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Это учебный самолет, там были летчик и штурман, они катапультировались", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что в настоящее время на месте крушения ведутся поисковые работы.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края учебный самолет Л-39 потерпел крушение и упал в воду. Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.