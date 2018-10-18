В НИИ Рошаля рассказали о состоянии пятерых пострадавших в Керчи

Пострадавшего при нападении на Керченский политехнический колледж переносят из вертолета на спецборт МЧС, чтобы вывезти в Москву для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 18 октября 2018

Пострадавшего при нападении на Керченский политехнический колледж переносят из вертолета на спецборт МЧС, чтобы вывезти в Москву для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 18 октября 2018

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Пять пострадавших при взрыве и стрельбе в Керчи, поступившие в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, одна девочка — в состоянии средней тяжести, сообщил журналистам директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш.

"Из шести пациентов пять прибыли в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, с момента ранений прошло чуть больше суток, у них минно-взрывные ранения, осколочные ранения, одна девочка в состоянии средней тяжести, три пациента находятся на искусственной вентиляции легких", — сказал Митиш.

Директор уточнил, что всего в клинику были доставлены и встречены специализированными бригадами шесть пациентов, практически все из них уже обследованы на высокотехнологичном оборудовании, трое пострадавших, находящихся на искусственной вентиляции легких, введены в медикаментозную кому.

"Понадобится местное лечение, интенсивная терапия будет связана с переливанием компонентов крови, естественно, если понадобится хирургическое вмешательство, а оно, скорее всего, понадобится, то всем пострадавшим будет выполнен весь комплекс хирургического лечения", — подчеркнул Митиш.

Он добавил, что после всех обследований родственникам пострадавших будет предоставлена возможность общения и нахождения рядом с детьми.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.