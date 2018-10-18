СК попросил арестовать двух бывших крымских чиновников по делу о взятке

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. СК просит арестовать бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и экс-первого зампреда комитета конкурентной политики Крыма Ярослава Сливку.

"Поступили ходатайства об избрании стражи в отношении Сливки Ярослава Михайловича и Дукорского Валентина Валерьевича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290", — сказала РИА Новости представитель Басманного суда Юнона Царева.

Представитель суда отметила, что оба фигуранта дела в настоящий момент не работающие.

Ранее СК просил суд арестовать бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина по делу о взятке.

Нахлупин подозревается в получении взятки, сообщил ранее зампредседателя совета министров Крыма Игорь Михайличенко. По словам вице-премьера, следственные действия в рамках данного дела проводились в комитете конкурентной политики Республики Крым, в комитете дорожного хозяйства республики, службе капитального строительства Крыма, ГУП РК "Крымгазсети" и ГУП РК "Крымэнерго".

Нахлупин, задержанный правоохранительными органами в Москве, работал в правительстве региона с января 2016 года, курировал реализацию федеральной целевой программы развития Крыма, транспорт, работу госстройнадзора Крыма.