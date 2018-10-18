Житель Чебоксар напал на полицейского с гвоздем

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбудили против жителя города Чебоксары, напавшего на полицейского с заточенным гвоздем, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.

По версии следствия, в ночь с 16 на 17 октября в городе Чебоксары сотрудники полиции прибыли по месту жительства подозреваемого в связи с поступившим сообщением его соседа о том, что тот в своей квартире нарушает покой жильцов дома, а в ответ на замечания угрожает предметом, похожим на пистолет. В ответ на требование сотрудников органов внутренних дел открыть дверь в квартиру злоумышленник вышел в подъезд и внезапно нанес удар заточенным гвоздем одному из полицейских в левый бок. Противоправные действия злоумышленника были немедленно пресечены, пострадавшему сотруднику правоохранительных органов оказана необходимая медицинская помощь.

"В отношении 22-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "применения насилия в отношении представителя власти". Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Отмечается, что в отношении подозреваемого также возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством в отношении его соседа.