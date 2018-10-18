РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Студенты Керченского политехнического колледжа выбегали в крови и выпрыгивали со второго этажа здания во время взрыва и стрельбы в среду днем, рассказал РИА Новости студент третьего курса колледжа, который стал очевидцем произошедшего, Артур.

По его словам, он услышал шум, когда подходил к колледжу. "Я видел, как дети в крови выбегали и прыгали со второго этажа неизвестно куда", — сказал он. Артур стал помогать этим студентам. "Я ребятам помогал. Многие кто выбегал, терялся. Я их отводил подальше от политеха в парк. Потом подъехала полиция, помогла эвакуировать и поставила оцепление", — рассказал он.

Некоторые из тех, кто выбежал из колледжа, рассказали Артуру, что четверо первокурсников отвлекли стрелка на себя. "Говорили, что ребята его забрасывают камнями, чтобы другие выбежали, потому что там еще люди остались", — сказал Артур. Он уточнил, что камни они брали из разрушенных взрывом стен.

Благодаря этому поступку, по словам Артура, многие смогли спастись от выстрелов. Все четверо ребят, отвлекавших стрелка, погибли.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.