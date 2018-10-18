Шестерых пострадавших при трагедии в Керчи перевели в Симферополь

Пострадавшего при нападении на Керченский политехнический колледж эвакуируют из Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова

Пострадавшего при нападении на Керченский политехнический колледж эвакуируют из Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Шестеро пострадавших при трагедии в колледже в Керчи с травмами средней тяжести переведены на лечение в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6, сообщает министерство здравоохранения Крыма.

"В Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6 проходят лечение шесть пострадавших в керченской трагедии", — говорится в сообщении ведомства. По данным минздрава Крыма, поступившим пациентам от 18 до 28 лет, им было оказано лечение в полном объеме, необходимости в дополнительных медикаментах и переводе в другие лечебные учреждения нет.

"У всех пациентов диагностированы травмы средней степени тяжести. Большая их часть будет выписана на амбулаторное лечение в течение ближайших 10-14 дней", — говорится в сообщении.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.