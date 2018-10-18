Аксенов заявил о возможных сообщниках стрелка в Керчи

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следствие устанавливает возможных сообщников студента Керченского политехнического колледжа, который устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Здесь он на месте действовал один, это уже понятно, установлен, но подготовительные мероприятия, на мой взгляд, на взгляд коллег, этот негодяй один осуществить не мог", — сказал он.

Окончательные мотивы студента, устроившего массовое убийство, пока не установлены, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Мотивы, что им двигало, пока еще окончательно не установлены", — сказал Аксенов журналистам.

По его словам, родителей парня допрашивают, об их задержании речь не идет.

"Профессионально подготовленная взрывчатка"

Сенатор Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik выразил сомнение, что юноша мог сам собрать взрывное устройство.

"Это была профессионально подготовленная взрывчатка, раз он смог ее принести и взорвать. Если бы речь шла только о расстреле, надо было бы смотреть, прежде всего, на психику. А раз было еще и взрывное устройство, надо смотреть, были ли сообщники", — отметил он.

Политик считает, что в ближайшее время станет ясно, помогал ли кто-то стрелку.

Что известно о керченском стрелке

Детский омбудсмен Крыма Ирина Клюева рассказала РИА Новости, каким был устроивший массовое убийство Владислав Росляков.

"Вот общались с однокурсником, Анна Юрьевна (детский омбудсмен Кузнецова. — Прим. ред.) сейчас с ним разговаривает. С однокурсником и родителями. Мальчик говорит, что в этот день он с ним даже разговаривал, они общались. Он был адекватный, шутил, они поговорили. И после этого произошло то, что произошло", — рассказала Клюева.

Как сообщается на официальном сайте ГБПОУ РК "Керченский политехнический колледж", при поступлении на обучение студент должен получить медицинскую справку, психиатр входит в обязательный список врачей.

"Наверняка, если он получил разрешение на обучение, то прошел психиатра. Мы же говорим, что он не состоит ни на каких учетах. Наверняка, он получил разрешение, когда выходил на учебу", — рассказала Клюева.

По словам омбудсмена, родители стрелявшего в Керчи разведены, он жил с мамой.

Трагедия в Керчи

Накануне студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в своем колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Стрелок покончил с собой в библиотеке учебного заведения.

Все раненые пострадали при взрыве бомбы, начиненной поражающими элементами, в то время как большая часть погибших скончались от огнестрельных ранений.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.