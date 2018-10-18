МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Видеоагентство Ruptly опубликовало первые снимки, сделанные внутри керченского политехнического колледжа после нападения стрелка.

На собранных в видеоролик кадрах показаны последствия взрыва самодельной бомбы. На фотографиях видны разрушенные учебные помещения, разбросанные осколки стекла и следы крови.

В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. В результате трагедии погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников учебного заведения. Пострадали более 50 человек. Сам Росляков покончил с собой в библиотеке.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.