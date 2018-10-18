Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве трех членов семьи

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Останкинский суд на два месяца арестовал 22-летнего молодого человека, обвиняемого в убийстве своих родителей и бабушки на северо-востоке Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Ермакову меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 17 декабря", — огласил решение судья.

Владислава Ермакова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). В ходе процесса его защищал адвокат по назначению.

Молодой человек худощавого телосложения в суде производил впечатление нездорового психически человека – он беззвучно общался сам с собой, дёргался и бесцельно жестикулировал. Кроме того, Ермаков с трудом отвечал на вопросы судьи, продолжая разговаривать с незримыми собеседниками.

На вопрос, "согласны ли вы с тем, что арестуют", он ответил: "Мне всё равно". А в суде представился "безымянный, безымянный, безымянный " вместо фамилии, имени, отчества.

Адвокат Ермакова также обратила внимание суда на его состояние и попросила направить подзащитного на лечение, отметив, что он не понимает, что происходит.

Следователь в свою очередь заявил в суде, что обвиняемый признал вину в полном объеме. Тем не менее, подчеркнул он, молодого человека следует заключить под стражу в связи с тем, что он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Прокурор поддержал позицию коллеги.

По данным следствия, молодой человек убил маму, папу и бабушку в ходе ссоры. Их тела нашли в квартире на улице Летчика Бабушкина в среду утром.

Позже в суде следователь отметил, что молодой человек полностью признал вину.

СК в своем официальном канале на YouTube опубликовал видео с места преступления. На кадрах следователь осматривает орудия преступления — два кухонных ножа — и тело мужчины, который был убит на кухне.

22-летний москвич подозревается в убийстве родителей и бабушки.



Сегодня в квартире были обнаружены тела двух женщин и мужчины. Задержанный пояснил, что убил родных в ходе ссоры. Возбуждено уголовное дело, на месте работают следователи и криминалисты

🎥 https://t.co/zzayjjVUCs — Следственный комитет (@sledcom_rf) 17 октября 2018 г.

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