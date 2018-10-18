Путин назвал нападение в Керчи последствием расстрелов в школах США

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Инциденты, вроде нападения в Керчи, повторяются из-за глобализации. Об этом Владимир Путин заявил на заседании клуба "Валдай".

"В соцсетях, в интернете, мы видим, что целые сообщества созданы, все началось с известных трагических событий в школах в Соединенных Штатах", — отметил Путин.

По словам президента, в Сети создается слишком мало нужного для молодежи контента, из-за чего примеры подлинного героизма замещаются в сознании молодых людей его суррогатом.

"Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают, это значит, что все мы вместе взятые, не только в России, но и в мире в целом, плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире", — подчеркнул Путин.

Трагедия в Керчи

Накануне студент керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в здании учебного заведения. Среди погибших — шестнадцать студентов и пять сотрудников техникума. Еще более пятидесяти человек пострадали.

Большинство погибших скончались от огнестрельных ранений, тогда как все раненые пострадали при взрыве начиненной поражающими элементами бомбы.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой.

Месяц назад Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия. За четыре дня до нападения он купил 150 патронов.