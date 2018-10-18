В Подмосковье усилят меры безопасности после трагедии в Керчи

Цветы и свечи в память о погибших при нападении на колледж в Керчи на монументе города-героя Керчь в Тамбове

Цветы и свечи в память о погибших при нападении на колледж в Керчи на монументе города-героя Керчь в Тамбове

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В подмосковных образовательных учреждениях введут дополнительные меры безопасности после трагедии в керченском колледже, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

"Министерство образования Московской области дополнительно направило руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, требования по дополнительному усилению безопасности", — говорится в сообщении.

Уточняется, что были направлены, в том числе, требования по обеспечению антитеррористической безопасности. В министерстве добавили, что система безопасности и в настоящее время отвечает всем современным стандартам.

"Территории учреждений огорожены, работает профессиональная охрана, повсеместно устанавливаются системы видеонаблюдения, вводятся электронные пропускные системы, регулярно проводятся учения и осуществляются проверки готовности к чрезвычайным ситуациям", — отметили в пресс-службе министерства.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.