МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В основе посмертной психолого-психиатрической экспертизы будет изучение документов, свидетельских показаний, интересов устроившего стрельбу в Керченском политехническом колледже Владислава Рослякова, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой возрастной психологии факультета психологии МГУ Ольга Карабанова.

Ранее в СК России сообщили, что следователи назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу устроившему стрельбу в керченском политехническом колледже Владиславу Рослякову.

"В основе этой экспертизы лежит изучение документов, изучение свидетельских показаний, оценка интересов, увлечений этого человека, его образа жизни, способов проведения досуга, особенностей общения с другими людьми", — рассказала эксперт.

"Есть документы, есть объективные свидетельства, которые можно взять, посмотреть, изучить, есть тексты, которые остались после человека, дневники, социальные сети", — пояснила она.

Она отметила, что свидетельские показания помогут составить портрет особенностей поведения и психологических особенностей человека.

"Это достаточно сложная процедура, которая носит комплексный характер, требует взаимодействия ряда специалистов, многое зависит от того, что именно захочет узнать следствие. Мера достоверности, надежности ответов будет зависеть от возможности современной науки в этой области, от объема фактов и свидетельств, которые удастся собрать. Только на основании всех факторов будет сделан определенный вывод", — резюмировала эксперт.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.