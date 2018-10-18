В ЦБ отметили рост числа хакерских атак на российские банки

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Число целевых атак хакеров на российские банки за первое полугодие текущего года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза, до 72, говорится в отчете Банка России.

"За первый-второй квартал 2017 года было зафиксировано 39 целевых атак, за 8 месяцев ФинЦЕРТ выполнил рассылку 79 бюллетеней. За аналогичный период 2018 года – 72 целевых атаки и 106 бюллетеней", — сказано в документе, представленном в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

Отмечается, что несмотря на увеличение количества атак их успешность снижается. "В дальнейшем, по мнению ФинЦЕРТ, общий тренд на снижение количества успешно осуществляемых крупных хищений непосредственно у кредитно-финансовых организаций сохранится", — прогнозируют эксперты ЦБ.

Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов в мае говорил, что ущерб российской экономике в 2018 году от кибермошенников может составить 1,1 триллиона рублей. В начале лета он отмечал, что количество кибератак на российский банковский сектор в текущем году выросло примерно в 1,5-1,8 раза по сравнению с прошлым годом.

По данным ЦБ, объем несанкционированных операций перевода денежных средств в российских банках по итогам 2017 года сократился на 15% и составил 2,53 миллиарда рублей. В целом российские банки в прошлом году чаще выявляли кибератаки, и хакеры смогли украсть из банков лишь 16 копеек на 1 тысячу рублей.