В ЦБ отметили рост числа хакерских атак на российские банки

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Число целевых атак хакеров на российские банки за первое полугодие текущего года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза, до 72, говорится в отчете Банка России.
Отмечается, что несмотря на увеличение количества атак их успешность снижается. "В дальнейшем, по мнению ФинЦЕРТ, общий тренд на снижение количества успешно осуществляемых крупных хищений непосредственно у кредитно-финансовых организаций сохранится", — прогнозируют эксперты ЦБ.
По данным ЦБ, объем несанкционированных операций перевода денежных средств в российских банках по итогам 2017 года сократился на 15% и составил 2,53 миллиарда рублей. В целом российские банки в прошлом году чаще выявляли кибератаки, и хакеры смогли украсть из банков лишь 16 копеек на 1 тысячу рублей.