Погибшего в Керчи студента из Челябинска хотят похоронить в родном городе

Цветы у народного мемориала в Симферополе в память о погибших при нападении на Керченский политехнический колледж

Цветы у народного мемориала в Симферополе в память о погибших при нападении на Керченский политехнический колледж

ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт – РИА Новости. Погибшего при ЧП в Керченском политехническом колледже студента Егора Перепелкина, который вырос в Челябинске, родители планируют похоронить в родном городе, сообщил РИА Новости в четверг его друг детства Стас Трофимов.

"Родители решают вопрос, чтобы похоронить его в Челябинске", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что Егор родился и жил в Челябинске, а после воссоединения Крыма с Россией переехал с родителями в Керчь. Ранее Стас сообщал, что после окончания колледжа и армии Егор планировал вернуться в родной город, где у него много друзей, все родственники.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.