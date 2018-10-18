В ОП считают комплексной проблемой усиление безопасности в школах

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Усиление безопасности в школах — это комплексная проблема, решение которой упирается в финансирование образовательных учреждений, у которых зачастую нет денег для того, чтобы нанять квалифицированную охрану, заявила РИА Новости зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

"Школа обязана обеспечить тревожную кнопку и видеонаблюдение. На это деньги выделяются. А вот для того, чтобы содержать качественную охрану, должно быть финансирование, которого у школ нет. Тут со стороны образовательной организации все было сделано: везде были камеры наблюдения, вахтер успела нажать на тревожную кнопку. Они свои обязанности выполнили. А вот для того, чтобы нанять ЧОП, надо иметь соответствующие средства, которые образовательным организациям не выделяют", — сказала Дудова.

По ее словам, ЧП в Керчи еще раз свидетельствует о том, что "выведение психологических служб из образовательных организаций было крупной ошибкой".

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"Решение, к сожалению, до сих пор не принято, хотя министр просвещения, как вы знаете, настаивает на том, чтобы все-таки возвратить психологов в образовательные организации… Ясно, что этим должны заниматься специальные люди. Учителя могут подать сигнал, но дальше — нужны очень специальные знания. Рядового человека на такую работу не поставишь, а специалистов у нас таких нет. Педагогов-психологов готовят, но школа их не может взять, потому что нет такой штатной единицы, не выделяется на это финансирование. Конечно, это очень сложный вопрос. Вопрос безопасности — это комплексная проблема", — добавила собеседница агентства.