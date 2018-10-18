Эксперт по оружию объяснил большое количество жертв керченского стрелка

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Стрельба из полуавтоматического помпового оружия, которое, предположительно, применили в Керченском политехническом колледже, не требует особых навыков, но позволяет интенсивно и плотно вести огонь, объяснил РИА Новости Лидер движения "Право на оружие" Вячеслав Ванеев.

"Так как это была или дробь, или картечь, то, скорее всего, даже без особых навыков он мог убить такое количество человек, потому что это не пуля, целиться особо не нужно. Он стрелял "облаком" металлических предметов, отсюда и большая интенсивность огня, потому что ему нужно было просто перезарядить оружие, и все", — рассказал Ванеев.

Он добавил, что, судя по записи с места происшествия, студент стрелял из полуавтоматического помпового оружия, которое позволяет "достаточно плотно и интенсивно вести огонь".

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.