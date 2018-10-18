Эксперт по оружию объяснил большое количество жертв керченского стрелка

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Стрельба из полуавтоматического помпового оружия, которое, предположительно, применили в Керченском политехническом колледже, не требует особых навыков, но позволяет интенсивно и плотно вести огонь, объяснил РИА Новости Лидер движения "Право на оружие" Вячеслав Ванеев.
Он добавил, что, судя по записи с места происшествия, студент стрелял из полуавтоматического помпового оружия, которое позволяет "достаточно плотно и интенсивно вести огонь".
В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.