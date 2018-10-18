Сотрудник нижегородского псевдо-медцентра получил срок за похищение людей

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Участник организованной группы признан виновным в похищении граждан, содержавшихся в псевдореабилитационном центре Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в апреле 2015 года на территории Нижегородской области 35-летний местный житель, ранее проходивший курсы социальной реабилитации по избавлению от наркотической зависимости, создал преступную структуру из пяти человек, как завершивших аналогичные курсы, так и находящихся в процессе реабилитации.

"В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал вину в совершении инкриминируемого деяния и заключил досудебное соглашение. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Одному из участников организованной группы вынесен приговор в совершении преступления, предусмотренного статьей "похищение человека, совершенное организованной группой, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух и более лиц, из корыстных побуждений".

Следствием и судом установлено, что в 2017 году подсудимый, являясь участником организованной группы, совершил похищение двух граждан, находившихся в алкогольной и наркотической зависимости, которые затем незаконно удерживались в доме деревни Дуденево, который использовался под видом реабилитационного центра. При этом от родственников похищенных граждан участники организованной группы получали ежемесячные выплаты под предлогом их излечения.

Согласно сообщению, руководитель организованной группы скрылся от органов предварительного расследования, в связи с чем он объявлен в розыск. В отношении еще четырех участников группы уголовное дело рассматривается в суде.

Всего с декабря 2016 по июль 2017 года обвиняемые, по данным следствия, похитили восемь мужчин и женщин в возрасте от 23 до 46 лет. Все они незаконно удерживались в арендованном доме в Дуденево. С родственников потерпевших обвиняемые получили свыше 300 тысяч рублей.