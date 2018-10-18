Опубликовано видео покупки патронов керченским стрелком

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Портал Kerch.FM опубликовал видео, как Владислав Росляков, накануне устроивший стрельбу в керченском колледже, покупает патроны в местном магазине.

На кадрах видно, как молодой человек рассматривает витрины, а затем оплачивает боеприпасы.

В магазине подтвердили, что Росляков 12 октября приобрел у них 150 патронов 12-го калибра.

"Патроны мы продавали по разрешению на оружие. Информация о том, что он у нас покупал оружие, неверная", — сказал представитель магазина РИА Новости.

Месяц назад Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия.

Накануне студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. В результате трагедии погиб 21 человек, более 50 пострадали.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", но затем его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.