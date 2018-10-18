Эксперт предположил, что керченский стрелок тренировался до покупки оружия

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Студент Владислав Росляков, устроивший массовое убийство в Керченском политехническом колледже, скорее всего, немало практиковался в стрельбе, прежде чем приобрел оружие, заявил РИА Новости тренер по стрельбе, бывший сотрудник ОМОН Евгений Бушуев.

По его словам, Росляков владел оружием на довольно высоком для любителя уровне, о чем говорит скорость перезарядки и четкий расчет патронов. Ранее сообщалось, что 18-летний студент приобрел ружье на прошлой неделе.

"За несколько дней так пристреляться нельзя. Поэтому на месте следователей я бы проверил, не тренировался ли он где-то до покупки ружья. Может, его знакомые учили стрелять. Очень непонятный момент", — сказал Бушуев.

"Если он настроился на эмоциональном уровне, может, принял успокоительное, тогда руки у него не дрожали. А с учетом того, что никто не отстреливался и не было страха ответного огня, для него все превратилось в обычную тренировку. Разве что адреналина больше. Поэтому такая точность попаданий", — добавил тренер.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.