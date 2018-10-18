К посольству России в Кишиневе несут цветы в память о погибших в Керчи

КИШИНЕВ, 18 окт — РИА Новости. Жители Кишинева несут цветы к зданию посольства России в память о погибших в результате стрельбы и взрыва в колледже в Керчи, передает корреспондент РИА Новости.

"Вчера произошла большая трагедия в Керчи. Очень трагично, когда погибают десятки молодых людей и все это происходит в очень непонятных обстоятельствах, без очевидной цели. Хочется выразить слова глубокой искренней скорби, сожаления из-за того, что произошло. Подобрать слова утешения для близких погибших невозможно", — сказал в комментарии РИА Новости депутат-социалист Влад Батрынча, который пришел к посольству РФ вместе с коллегами, чтобы выразить соболезнования.

По его словам, подобным акциям "нет и не может быть оправдания", безопасность детей должна быть на первом месте и в государственной политике, и в международных отношениях.

"Мы пришли, чтобы выразить соболезнования родным и близким тех, кто погиб в Керчи. Это трагедия… Все, что мы можем, — это выразить солидарность с братским российским народом", — сказал житель Кишинева Михаил Ахремцев.

Ранее соболезнования семьям погибших выразил президент Молдавии Игорь Додон.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, пострадали более 50. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.