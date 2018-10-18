Мотивы стрелка в керченском колледже пока не установили, заявил Аксенов

Пострадавшего при нападении на Керченский политехнический колледж эвакуируют из Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова

Пострадавшего при нападении на Керченский политехнический колледж эвакуируют из Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова

КЕРЧЬ, 18 окт – РИА Новости. Окончательные мотивы студента, устроившего массовое убийство в керченском политехническом колледже, пока не установлены, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Мотивы, что им двигало, пока еще окончательно не установлены", — сказал Аксенов журналистам.

По его словам, родителей парня допрашивают, об их задержании речь не идет.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.