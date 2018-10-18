Самолет с семью раненными при стрельбе в Керчи вылетел в Москву

Сотрудники МЧС и Росгвардии у Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова

Сотрудники МЧС и Росгвардии у Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Транспортный самолет МЧС России доставит в Москву семь пострадавших при взрыве и стрельбе в политехническом колледже Керчи, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Самолет вылетел из Симферополя в Москву. На борту воздушного судна находится семь пострадавших при взрыве", — сказал собеседник агентства.

Ожидается, что самолет приземлится в подмосковном аэропорту Раменское.

Накануне самолет Ил-76 доставил в Симферополь пять медицинских модулей, в которых можно разместить до 20 пострадавших.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа. Его мотивы пока неясны.