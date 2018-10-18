Во Владимирской области завели дело после гибели четырех человек при пожаре

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек, в том числе маленького ребенка, при пожаре во Владимирской области, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при пожаре в дачном доме во Владимирской области. Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров. Обстоятельства возгорания выясняются.

"Следственными органами СК РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре четырех человек, в том числе 5-летнего ребенка, по признакам преступления… "причинение смерти по неосторожности, повлекшее гибель четырех человек", — говорится в сообщении.

Как сообщает следствие, версия поджога исключена, в качестве предварительной причины пожара рассматриваются последствия неосторожного курения. Назначены все необходимые судебные экспертизы. По данным СК, при пожаре погибли 68-летний мужчина-инвалид, его 66-летняя родная сестра, 43-летняя дочь женщины и ее пятилетний внук.