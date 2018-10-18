Опубликовали список погибших при нападении на колледж в Керчи‍

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. На сайте правительства Крыма опубликовали официальный список погибших в результате стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже.

"Информация предоставлена по состоянию на 4 часа утра 18 октября 2018 года. Количество погибших — 20 человек", — уточняется в сообщении.

Позднее стало известно, что скончалась девушка на борту медицинского вертолета по пути в Симферополь. Таким образом, число погибших при трагедии выросло до 21.

Трагедия в Керчи

Накануне студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли двадцать человек, среди которых пятнадцать студентов и пять работников колледжа. Пострадали более пятидесяти человек.

Все раненые пострадали при взрыве бомбы, начиненной поражающими элементами, в то время как большая часть погибших скончались от огнестрельных ранений. Родные погибших и пострадавших получат по миллиону рублей от фонда социального страхования. Также семьям погибших выплатят по миллиону рублей из бюджета, родным пострадавших — по пятьсот тысяч.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Месяц назад Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия.

Поможет тьюторство

Эксперты считают, что нужно усилить работу психологов с учащимися. Так, директор лицея РАНХиГС Жанна Подковыркина полагает, что единичные ставки психологов не смогут решить проблему безопасности в образовательных организациях.

По ее словам, нужно подумать о создании института тьюторства для сопровождения каждого учащегося.

"Думать о безопасности школ, техникумов, колледжей, везде, где обучаются дети, молодежь, конечно, нужно. Чтобы эта безопасность становилась более эффективной", — добавила Подковыркина.

Комментируя трагедию в Керчи, эксперт сказала, что предотвратить подобные вещи очень трудно.

"Говорить, кто виноват — служба безопасности, администрация, которая вот так видела себе безопасность — это крайне сложно. Представить себе, что огромный поток заходит в образовательную организацию каждое утро — никогда не будут у всех учащихся проверять рюкзаки, карманы и так далее. Это сложно себе представить", — считает Подковыркина.

Она отметила, что не знает таких организаций, где каждого бы ребенка проверяли через металлическую рамку.

Охрану нужно усилить

В свою очередь, председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков заявил, что систему безопасности школ и детсадов нужно усилить, там должны дежурить сотрудники лицензированных охранных структур.

По его словам, в России нужно создать единый стандарт безопасности в учебных заведениях и больницах, который может корректироваться с учетом специфики региона.

"Когда в колледже, в котором учатся около тысячи человек, за безопасностью следит одна бабушка-вахтер — это неправильно. Многие региональные власти экономят на безопасности соцобъектов. Камеры видеонаблюдения в большинстве случаев ускоряют расследование, но являются лишь вспомогательным средством в обеспечении жизни и здоровья людей, они не заменяют профессиональной охраны", — заявил Цветков.

Он предложил повсеместно внедрить "шлюзовую" систему контроля доступа, которая блокировала бы на входе подозрительного человека.

"Безусловно, качественно новая система безопасности потребует где-то больших вложений, а где-то достаточно оптимально и рационально использовать имеющиеся средства, но экономить на безопасности граждан нельзя, и организовывать ее надо профессионально", — заключил эксперт.