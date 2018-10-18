Волгоградского студента подозревают в убийстве матери двух малолетних детей

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Студент из Волгоградской области задержан по подозрению в убийстве молотком матери двух малолетних детей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее в региональном СУСК агентству сообщили, что в хуторе Варламов грабитель ворвался в дом и избил до смерти 42-летнюю женщину на глазах у двух ее маленьких детей. Неизвестный ударил несколько раз хозяйку по голове тяжелым предметом и стал искать ценные вещи. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Отдела МВД России по Городищенскому району и следователями СУ СК РФ по региону задержан подозреваемый в убийстве местной жительницы", — пояснила Волк.

Она добавила, что сотрудники правоохранительных органов установили и задержали 22-летнего студента одного из вузов, который дал признательные показания в совершении убийства.

В ведомстве рассказали, что, по словам подозреваемого, ранее он работал в фермерском хозяйстве мужа погибшей. Студент знал, что у фермера дома есть крупная сумма денег. По версии следствия, утром, когда фермер ушел на работу, злоумышленник взял молоток и проник в дом. Как считает следствие, в одной из комнат находилась женщина с двумя детьми, молодой человек нанес ей удары молотком. Деньги, как сообщают в полиции, он похитить не успел, так как в это время вернулся хозяин дома. Подозреваемый через окно выпрыгнул во двор и скрылся.

В настоящее время в отношении подозреваемого судом избрана мера в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия.