Житель Марий Эл получил три года колонии за то, что поджег подругу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт — РИА Новости. Житель Марий Эл по решению суда проведет 3 года и 1 месяц в колонии общего режима за причинение тяжкого вреда здоровью своей сожительницы, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания к колонии общего режима", — говорится в сообщении регионального СУ СК.