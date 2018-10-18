Житель Марий Эл получил три года колонии за то, что поджег подругу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт — РИА Новости. Житель Марий Эл по решению суда проведет 3 года и 1 месяц в колонии общего режима за причинение тяжкого вреда здоровью своей сожительницы, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Следствие и суд установили, что 3 июня в одной из деревень Моркинского района Республики Марий Эл мужчина на почве ревности облил сожительницу жидкостью для розжига древесного угля и поджег. В ответ на мольбы женщины о помощи он принес воды и потушил огонь. При этом пострадавшая получила ожог общей площадью 30% тела.

"Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания к колонии общего режима", — говорится в сообщении регионального СУ СК.