СК завершил первичный осмотр места происшествия в Керчи

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следственной группой центрального аппарата СК России завершен первичный осмотр места происшествия в Керчи, где учащийся устроил стрельбу, проведены обыски у родственников подозреваемого, а также в съемной квартире, где он жил, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным Минздрава РФ, погиб 21 человек. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

"Следственной группой центрального аппарата СК России завершен первичный осмотр места происшествия. Установлено точное количество погибших – 20 человек, включая (нападавшего Владислава) Рослякова, все они опознаны", — сказала Петренко.

По ее словам, также были проведены обыски в жилых помещениях, принадлежащих родственникам подозреваемого, и в съемной квартире, в которой он проживал вместе с матерью. Изъяты предметы, имеющие значение для расследования.

"Допрошен директор колледжа, также продолжаются допросы преподавателей учебного заведения, свидетелей, очевидцев и потерпевших, состояние которых позволяет принимать участие в следственных действиях", — сказала Петренко.