МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В ЧОП "Альфа" утверждают, что охрана была у колледжа Керчи, где произошло массовое убийство, через 5 минут после нажатия тревожной кнопки.

"Там на вахте сидела бабушка, ее нанял сам колледж, она нажала на кнопку и мы поехали, через 5 минут были там", — пояснил начальник отдела охраны ЧОП, который отказался представляться.

Он добавил, что сотрудники предприятия после прибытия на место начали оказывать медицинскую помощь пострадавшим, вывозить их в больницу.

"В сам колледж не пускали, там полиция находится в 200 метрах, они уже были там к моменту нашего приезда", — подчеркнул собеседник агентства.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа. Его мотивы пока неясны.