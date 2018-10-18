В ЧОП "Альфа" опровергли данные об обысках из-за трагедии в Керчи

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В ЧОП "Альфа" опровергли информацию об обысках в связи с трагедией в керченском колледже, который сотрудники организации призваны были охранять.

"Нас опрашивают, как и всех, никаких обысков не проводится", — пояснил начальник отдела охраны ЧОП "Альфа", который не стал представляться.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа. Его мотивы пока неясны.