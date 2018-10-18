В Ингушетии произошло второе за сутки землетрясение

НАЛЬЧИК, 18 окт – РИА Новости. Второе за сутки землетрясение произошло в ночь на четверг на территории Ингушетии, пострадавших нет, сообщает региональное ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что в 18.56 мск в среду по всей территории Ингушетии ощущались подземные толчки. В результате землетрясения жертв и разрушений не было.

"В 01.55 мск в четверг произошли повторные толчки. Сейсмособытие магнитудой 2,8 произошло на глубине четыре километра с эпицентром в 2,5 км юго-восточнее от города Карабулак", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подземные толчки не ощущались. "Звонки от населения о разрушениях, жертвах и пострадавших не поступали", — уточняет МЧС.