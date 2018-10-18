Люди в очереди у центра переливания крови для ее сдачи пострадавшим при взрыве в Керченском политехническом колледже

Люди в очереди у центра переливания крови для ее сдачи пострадавшим при взрыве в Керченском политехническом колледже

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Молодого человека, устроившего стрельбу в учебном заведении в Керчи, могли использовать, считает преподаватель политехнического колледжа Елена Полюшкина.

"Лично этого парня не знала. Я думаю, что надо сильнее работать с теми, кто для общества незаметно и тихо работает с ребятами через определенные группы в интернете. Я думаю, этого парня использовали. Это мое личное мнение", — сказала Полюшкина журналистам.

По ее словам, ученики сильно испугались, но "все руководители выводили детей организованно". "Как всегда у нас проходило при учениях", — добавила педагог.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа.

Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.