Причины пожара в дагестанской школе планируют назвать через 10 дней

Сотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ. Архивное фото

Сотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ. Архивное фото

МАХАЧКАЛА, 18 окт — РИА Новости. Причины пожара в здании школы в дагестанском селе Мокок станут известны через десять дней, сообщил РИА Новости представитель регионального МЧС.

МЧС ранее сообщало, что в среду в 20.13 мск в оперативную дежурную поступила информация, что в селении Мокок Цунтинского района произошло возгорание здания средней школы. Площадь пожара составила 920 квадратных метров. В 02.05 мск. спасатели полностью потушили пожар, пострадавших нет.

"О причинах пожара говорить пока не можем. На месте работают специалисты МЧС и оперативно-следственная группа", — рассказал собеседник агентства.

Представитель ведомства отметил, что по правилам, на экспертизу дается десять дней.