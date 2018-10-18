В здании колледжа в Керчи работают экстренные службы

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Здание колледжа в Керчи, где в среду произошло нападение, остается оцеплено, на месте дежурят сотрудники экстренных служб, в том числе полиция и военные, передаёт корреспондент РИА Новости.
В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.
Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.