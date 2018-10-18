В здании колледжа в Керчи работают экстренные службы

Сотрудники правоохранительных органов у входа в Керченскую городскую больницу №1. В Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба

Сотрудники правоохранительных органов у входа в Керченскую городскую больницу №1. В Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Здание колледжа в Керчи, где в среду произошло нападение, остается оцеплено, на месте дежурят сотрудники экстренных служб, в том числе полиция и военные, передаёт корреспондент РИА Новости.

Приблизительно в 300 метрах от здания установлен пост ГИБДД. Гражданский транспорт по дороге вдоль колледжа не пускают. К месту трагедии за кордон разрешили доступ журналистам. На месте работают местные, федеральные и иностранные СМИ. Ближе к полудню в районе здания колледжа состоится панихида по погибшим. В здании колледжа на первом этаже видны выбитые окна. К месту периодически подъезжают представители властей. Люди продолжают нести цветы и игрушки к импровизированному постаменту, расположенному перед кордоном.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.