В Сочи три человека пострадали в результате пожара в гостинице

МОСКВА/СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Три человека пострадали в результате пожара в сочинской гостинице, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб региона.

"После пожара в гостинице на площади 30 квадратных метров госпитализированы три человека", — сказал собеседник агентства.

Эту информацию РИА Новости подтвердил заместитель начальника Сочинского пожарно-спасательного гарнизона Алексей Золотоус. По его данным, накануне вечером загорелась комната на третьем этаже дома на улице Политехнической, 40/2.

Борьба с огнем заняла около получаса, было эвакуировано более 15 человек, в том числе трое пострадавших.

Как заявили журналистам в городском управлении здравоохранения, среди пострадавших двое взрослых и один подросток.

"Они госпитализированы в городские больницы, получают всю необходимую помощь, тяжелых нет", — заявили в ведомстве.