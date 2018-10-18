В Сочи три человека пострадали в результате пожара в гостинице

МОСКВА/СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Три человека пострадали в результате пожара в сочинской гостинице, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб региона.
"После пожара в гостинице на площади 30 квадратных метров госпитализированы три человека", — сказал собеседник агентства.
Эту информацию РИА Новости подтвердил заместитель начальника Сочинского пожарно-спасательного гарнизона Алексей Золотоус. По его данным, накануне вечером загорелась комната на третьем этаже дома на улице Политехнической, 40/2.
Как заявили журналистам в городском управлении здравоохранения, среди пострадавших двое взрослых и один подросток.
"Они госпитализированы в городские больницы, получают всю необходимую помощь, тяжелых нет", — заявили в ведомстве.