Десять раненых в Керчи везут в Симферополь, чтобы переправить их Москву

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Десять раненых в результате инцидента в керченском колледже на вертолетах переправляют в Симферополь, чтобы затем на самолете отправить на лечение в Москву, сообщил РИА Новости в четверг представитель оперативного штаба на месте происшествия.

"Десять пострадавших доставляются из Керчи тремя вертолетами в Симферополь для перегрузки в Ил-76 и дальнейшей отправки в лечебные учреждения Москвы", — сказал собеседник агентства.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и подрыв взрывного устройства в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов (шесть несовершеннолетних и девять в возрасте 20-21 год) и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.