Загрязнение Ангары нефтепродуктами не представляет угрозы для населения

ИРКУТСК, 18 окт – РИА Новости. Разлив нефтепродуктов на Ангаре не угрожает населению, специалисты усилили контроль за качеством воды вблизи населенных пунктов, сообщил РИА Новости руководитель представитель управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Ранее сообщалось, что МЧС устраняет последствия разлива нефтепродуктов на реке Ангара в Усольском районе, где образовалось нефтяное пятно длиной 400 метров, введен режим ЧС. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы жидкости в районах места происшествия.

"Качество воды в районе водозаборов города Черемхово, Свирска проверяется специалистами. Контроль усилен. На текущий момент известно, что для населения, живущего ниже по течению Ангары, угрозы нет", — сообщил собеседник агентства.

Он также отметил, что исследование проб воды, взятых в районе разлива нефтепродуктов, будет готово в ближайшее время.