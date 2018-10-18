Загрязнение Ангары нефтепродуктами не представляет угрозы для населения

ИРКУТСК, 18 окт – РИА Новости. Разлив нефтепродуктов на Ангаре не угрожает населению, специалисты усилили контроль за качеством воды вблизи населенных пунктов, сообщил РИА Новости руководитель представитель управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
"Качество воды в районе водозаборов города Черемхово, Свирска проверяется специалистами. Контроль усилен. На текущий момент известно, что для населения, живущего ниже по течению Ангары, угрозы нет", — сообщил собеседник агентства.
Он также отметил, что исследование проб воды, взятых в районе разлива нефтепродуктов, будет готово в ближайшее время.