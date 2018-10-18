В Иркутской области на Ангаре разлилось нефтяное пятно длиной 400 метров

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. МЧС устраняет последствия разлива нефтепродуктов на реке Ангара в Иркутской области, где образовалось нефтяное пятно длиной 400 метров, введен режим ЧС, сообщается на сайте областного главка ведомства.

Уточняется, что сообщение о нефтяном пятне на акватории реки Ангары в Усольском районе поступило накануне днем.

"Прибывшая на место оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, сотрудников ГИМС и администрации города Усолье-Сибирского в районе улицы Бережки установила, что масляное пятно с устойчивым запахом нефтепродуктов растянулось вдоль береговой полосы на 400 метров", — говорится в сообщении.

Как сообщается, после обследования места происшествия выяснилось, что источник возникновения пятна находится в реке напротив законсервированного водозабора. Масляная жидкость попала в реку из трубы диаметром 250 миллиметров в районе предприятия ООО "Руссоль".

По данным ведомства, сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы жидкости в районах места происшествия, чтобы установить природу вещества. Качество воды находится на постоянном контроле специалистов.

МЧС информирует, что на сегодняшний день запланировано обследование береговой полосы, сбор остатков нефтесодержащей жидкости и ее утилизация.