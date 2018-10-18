БАРНАУЛ, 18 окт — РИА Новости. Защита студентки из Барнаула Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме из-за сохраненных картинок в соцсети "ВКонтакте" и накануне сообщившей, что покинула Россию, не в курсе решений и передвижений подзащитной, сообщил РИА Новости барнаульский адвокат Роман Ожмегов.
Барнаульский адвокат Ожмегов сообщил, что не владеет информацией о перемещениях своей подзащитной. "Я не в курсе ее решений и передвижений", — отметил Ожмегов.
Мотузная несколько лет назад сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, заинтересовавшие правоохранителей. Были возбуждены два уголовных дела: о возбуждении ненависти, вражды, унижении достоинства и о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Девушке грозило до пяти лет лишения свободы.
Согласно законопроекту, нарушителя сначала нужно будет привлечь к административной ответственности, а уголовное дело можно будет открывать только в случае рецидива.
По статистике Генпрокуратуры, львиную долю уголовных дел об экстремизме в России заводят именно за публикации в интернете. Так, в 2017 году из всего массива дел по этой статье 75% касались сети.