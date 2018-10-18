Адвокаты Мотузной "не в курсе ее решений и передвижений"

Обвиняемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих за картинки в социальной сети Вконтакте Мария Мотузная. Архивное фото

Обвиняемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих за картинки в социальной сети Вконтакте Мария Мотузная. Архивное фото

БАРНАУЛ, 18 окт — РИА Новости. Защита студентки из Барнаула Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме из-за сохраненных картинок в соцсети "ВКонтакте" и накануне сообщившей, что покинула Россию, не в курсе решений и передвижений подзащитной, сообщил РИА Новости барнаульский адвокат Роман Ожмегов.

Дело Мотузной 9 октября суд в Барнауле вернул на доследование прокурору. Двенадцатого октября после получения разрешения она поехала в Москву, где провела несколько дней и приняла участие в ряде телевизионных программ, дала интервью. В ближайшие дни Мотузная должна была вернуться в Барнаул. Однако в среду она написала в Twitter , что уехала в Киев. При этом она подчеркнула, что не будет просить на Украине политическое убежище.

Барнаульский адвокат Ожмегов сообщил, что не владеет информацией о перемещениях своей подзащитной. "Я не в курсе ее решений и передвижений", — отметил Ожмегов.

По словам второго адвоката Алексея Бушмакова, за нарушение подписки о невыезде девушка может оказаться в СИЗО – если вернется в Барнаул.

Мотузная несколько лет назад сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, заинтересовавшие правоохранителей. Были возбуждены два уголовных дела: о возбуждении ненависти, вражды, унижении достоинства и о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Девушке грозило до пяти лет лишения свободы.

Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий статью об экстремизме. Если новация будет принята, следователям нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, если их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".

Согласно законопроекту, нарушителя сначала нужно будет привлечь к административной ответственности, а уголовное дело можно будет открывать только в случае рецидива.

По статистике Генпрокуратуры, львиную долю уголовных дел об экстремизме в России заводят именно за публикации в интернете. Так, в 2017 году из всего массива дел по этой статье 75% касались сети.