Школы и детсады Керчи взяты под усиленную охрану из-за ЧП в колледже

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв. Есть пострадавшие и погибшие.

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв. Есть пострадавшие и погибшие.

КЕРЧЬ, 18 окт – РИА Новости. Закрываться учебные заведения из-за ЧП в Керченском колледже не будут, но школы и детсады будут под усиленной охраной, сообщил РИА Новости заместитель главы городской администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

"Школы и детские сады все будут под охраной. Они и так охраняются, еще кроме этого Росгвардия выставлена. С самого утра начнется учебный процесс. Прерывать процесс не будем, не считая, понятное дело, колледжа", — сказал Мельгазиев.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и подрыв взрывного устройства в Керченском политехническом колледже. По последним данным Минздрава РФ, погибли 19 человек, пострадали около 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>