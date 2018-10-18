В Хабаровском крае более 400 домов остаются без света из-за непогоды

ХАБАРОВСК, 18 окт — РИА Новости. Более 400 жилых домов и три социальных объекта в шести поселках остаются на утро четверга без электроэнергии в Хабаровском крае, причиной отключений стал обрыв проводов из-за мокрого снега, сообщает региональный главк МЧС.

Ранее сообщалось, что со вторника мокрый снег стал причиной отключения электроэнергии в поселках нескольких районов Хабаровского края. Без электроснабжения оставались более 880 домов. Часть из них уже подключены к электричеству, но в список отключенных попадают новые поселки.

"На 7.00 (00.00 мск) 18 октября в связи с ухудшением погодных условий — дождем и мокрым снегом, местами сильными, без электроснабжения остаются шесть населенных пунктов в Солнечном, Николаевском, Ульчском районах. Всего 411 жилых домов, три социально-значимых объекта. Все социально-значимые объекты и котельные запитаны от резервных источников питания", — говорится в сообщении.

Уточняется, что электричества нет в поселках Харпичан, Иннокентьевка, частично отключены Эворон, Дуки, Горин, Софийск. Бригады электросетей ведут аварийно-восстановительные работы. Они устраняют последствия обрывов ЛЭП, перехлёста проводов и повреждения опор.