ФМБА содействует в оказании помощи пострадавшим в Керчи

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) содействует в оказании помощи пострадавшим в ходе взрыва в Керчи, сообщил РИА Новости в четверг заместитель руководителя ФМБА Вячеслав Рогожников.
"(ФМБА — ред.) Уже помогает", — сообщил Рогожников РИА Новости в четверг.
Ранее пресс-служба министерства здравоохранения сообщала, что два самолета готовы эвакуировать пострадавших в Керчи.
Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>