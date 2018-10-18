ФМБА содействует в оказании помощи пострадавшим в Керчи

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) содействует в оказании помощи пострадавшим в ходе взрыва в Керчи, сообщил РИА Новости в четверг заместитель руководителя ФМБА Вячеслав Рогожников.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и подрыв взрывного устройства в Керченском политехническом колледже. По последним данным Минздрава РФ, погибли 19 человек, пострадали около 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

"(ФМБА — ред.) Уже помогает", — сообщил Рогожников РИА Новости в четверг.

Ранее пресс-служба министерства здравоохранения сообщала, что два самолета готовы эвакуировать пострадавших в Керчи.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>