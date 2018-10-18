Лекарств для пострадавших в Керчи достаточно

Кареты скорой помощи у Керченской городской больнице №1. В Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба

Кареты скорой помощи у Керченской городской больнице №1. В Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Все лекарства и препараты крови для пострадавших в Керчи имеются в достаточном количестве, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

"Все абсолютно лекарства, препараты крови имеются в достаточном количестве", — сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова, слова которой приводятся в сообщении.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и подрыв взрывного устройства в Керченском политехническом колледже. По последним данным Минздрава РФ, погибли 19 человек, пострадали около 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>