Находящиеся в состоянии средней тяжести пострадавшие в Керчи имеют переломы

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв. Есть пострадавшие и погибшие

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв. Есть пострадавшие и погибшие

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Пострадавшие при стрельбе и взрыве в керченском колледже, которые находятся в состоянии средней тяжести, в основном имеют закрытые и открытые переломы ног и рук, черепно-мозговые травмы, гематомы, они будут госпитализированы в Симферополь и Краснодар, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и подрыв взрывного устройства в Керченском политехническом колледже. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

"Остальных пациентов мы тоже посмотрели, 12 человек средней тяжести. Это закрытые и открытые переломы, прежде всего, ног и предплечий", — сказала журналистам Скворцова.

По ее словам, у пострадавших также имеются черепно-мозговые травмы и гематомы.

"Пациенты будут эвакуироваться в Симферополь. Сейчас все условия для этого созданы, и, наверное, несколько человек в краснодарскую краевую больницу", — отметила министр.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>