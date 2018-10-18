Находящиеся в состоянии средней тяжести пострадавшие в Керчи имеют переломы

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Пострадавшие при стрельбе и взрыве в керченском колледже, которые находятся в состоянии средней тяжести, в основном имеют закрытые и открытые переломы ног и рук, черепно-мозговые травмы, гематомы, они будут госпитализированы в Симферополь и Краснодар, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Остальных пациентов мы тоже посмотрели, 12 человек средней тяжести. Это закрытые и открытые переломы, прежде всего, ног и предплечий", — сказала журналистам Скворцова.
По ее словам, у пострадавших также имеются черепно-мозговые травмы и гематомы.
"Пациенты будут эвакуироваться в Симферополь. Сейчас все условия для этого созданы, и, наверное, несколько человек в краснодарскую краевую больницу", — отметила министр.
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