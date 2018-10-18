Опознаны четверо погибших в результате стрельбы и взрыва в Керчи

Кареты скорой помощи у Керченской городской больнице №1. В Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба

Кареты скорой помощи у Керченской городской больнице №1. В Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Четверо из погибших при взрыве и стрельбе в колледже в Керчи опознаны, трое из них — дети, сообщил заместитель главы администрации города Керчь Дилявер Мельгазиев.

"В морг доставлены тела девяти человек. Идет опознание. На данный момент опознаны тела четырех человек, трое из них — дети", — сказал Мельгазиев журналистам.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и подрыв взрывного устройства в Керченском политехническом колледже. По последним данным Минздрава РФ, погибли 19 человек, пострадали около 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>