Десять пострадавших при взрыве в Керчи находятся в реанимации

КЕРЧЬ, 17 окт — РИА Новости. Десять пострадавших при взрыве и стрельбе в колледже Керчи находятся в реанимации, сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

"Самые тяжелые — десять человек — находятся в реанимации. Из них пять стабильные. Они все прооперированы. Проведены антишоковая, гемостатическая, антибактериальная и все необходимые терапии", — сказал Скворцова журналистам.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и подрыв взрывного устройства в Керченском политехническом колледже. По последним данным Минздрава РФ, погибли 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>