Шестерых пострадавших при взрыве в Керчи перевели в Симферополь

КЕРЧЬ, 17 окт — РИА Новости. Шесть человек, пострадавших при взрыве и нападении студента в Керчи, уже переведены в больницы Симферополя, сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

"Шесть человек уже переведены в Симферополь, это больные в состоянии средней тяжести, с нетяжелыми травмами", — сказала Скворцова журналистам.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и подрыв взрывного устройства в Керченском политехническом колледже. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>